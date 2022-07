Nun war es an der Zeit, um zu feiern, denn die Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe der Mädchenrealschule der Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen Volkach erhielten im offiziellen Rahmen ihre Abschlusszeugnisse. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung der Mädchenrealschule entnommen.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst versammelten sich die Schülerinnen mit ihren Eltern in der Turnhalle und Schulleiterin Doris Roth gratulierte den frisch gebackenen Absolventinnen. In ihrer Rede bestärkte sie die Mädchen, mutig in den neuen Lebensabschnitt zu starten und Kraft aus den Freundschaften zu ziehen, die in den letzten Jahren gewachsen sind. Ferner lobte sie den Eifer der Mädchen, denn von 52 Absolventinnen erzielten elf einen Schnitt mit der Eins vor dem Komma.

Nach der Übergabe der Zeugnisse wurden die besten Abschlussarbeiten mit Gutscheinen, die von lokalen Unternehmen gesponsert wurden, gewürdigt. Auch der Elternbeirat ließ es sich nicht nehmen, den Klassenbesten, Lenia Happel (10a) und Laura Dahm (10b), persönlich zu gratulieren.

Nach einer kurzen Ansprache von Kerstin Dittmann und Mariella Mayer bedankten sich die Schülerinnen bei ihren Lehrkräften mit Blumen und kleinen Geschenken. Musikalisch umrahmt wurde die Übergabe der Zeugnisse von Schülerinnen und der Musiklehrerin Anna Hager-Nikolay. Im Anschluss stand einer gemeinsamen Feier im Schulhof nichts mehr im Wege.