Auf "Zeitreise in die Vergangenheit" im Kirchenburgmuseum

Bei einer öffentlichen Führung durch das Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim am Sonntag, 23. August, gehen Besucher von 14 bis 15 Uhr auf "Zeitreise in die Vergangenheit". Die Museumsführerin zeigt bei einem Rundgang die historischen Wohn-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäude des Freilandmuseums und erzählt laut Ankündigung Wissenswertes und Überraschendes über das frühere Leben in einem mainfränkischen Dorf.

Wer lebte auf dem Land? Wie sah der Dorfalltag anno dazumal aus und welche Abwechslung bot sich zum arbeitsreichen Landleben? Welche Funktion hatte die Kirchenburg in der damaligen Zeit? Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, die Führung ist im Eintrittspreis für das Museum enthalten. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse. Öffentliche Führungen finden während der Museumssaison (bis 29. November) an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat statt.

Weitere Infos unter www.kirchenburgmuseum.de