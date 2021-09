Kitzingen vor 47 Minuten

Auf regennasser Fahrbahn weggerutscht

Eine 16-jährige Leichtkraftradfahrerin wollte am Mittwochnachmittag ein Kitzingen von der Staatsstraße 2272 nach rechts in Richtung Mainstockheimer Straße abbiegen. Auf regennasser Fahrbahn rutschte die junge Frau mit ihrem Krad weg und stürzte, so der Polizeibericht. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und suchte selbstständig einen Arzt auf. Es entstand Schaden von circa 750 Euro.