Leseunterricht der besonderen Art, der sowohl Elemente von Escape-Spielen als auch Nacht-Geocaching vereinigte, gab es für die Kinder der Klasse 4a der Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen während ihrer Lesenacht mit Schulhausübernachtung.

Nachdem Klassenlehrer Harald Schafferhans schon die ganze Woche über die Spannung geschürt hatte, war die Aufregung der mit Schlafsäcken und Taschenlampen ausgerüsteten Schüler entsprechend groß. Nach Bezug des Nachtquartiers in der Schulturnhalle, warteten schon die ersten kniffligen Aufgaben auf die Kinder. Anschließend ging es ruhiger mit der Gestaltung von Lesezeichen weiter. Aber nicht lange: Ein verzweifelter Notruf erreichte die Klasse. Vier Kinder hatten sich im Wald verlaufen und waren nun an einem gruseligen Ort gefangen. Nun benötigten sie Hilfe, um sich zu befreien, aber es gab nur ein paar Spuren, die sie zwischen Albertshofen und Kitzingen hinterlassen hatten.

Teils entschlossen, teils mit flauem Gefühl ging es nun in zwei Gruppen begleitet von einigen Eltern in die Dunkelheit hinein, um den Spuren der vermissten Kinder zu folgen. Zwischendurch gab es einige Aufgaben zu lösen, bis sich die Gruppen mitten im Wald wieder versammelten. Dort entdeckten sie eine Kiste, die gleich mit drei Schlössern gut gesichert war. Doch mit einer gehörigen Portion Kombinationsgabe waren auch diese rasch geknackt und das eigentliche Leseabenteuer "Flucht aus der Gruselhütte" von Judith le Huray konnte beginnen. Nach einer Stärkung an dem von den Klasseneltern vorbereiteten "Mitternachtsbuffet" gab es kein Halten mehr und alle schmökerten und knobelten eifrig im Schein der Taschenlampe bis spät in die Nacht hinein.

Von: Harald Schafferhans (Schulleiter, Albert-Schweitzer-Grundschule )