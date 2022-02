Schwarzach vor 41 Minuten

Auf Linksabbiegerspur geraten und Lkw gerammt

Ein 48-jähriger Fahrzeugführer fuhr am Dienstagvormittag mit einem Peugeot auf der Bundesstraße 22 von Kitzingen in Richtung Schwarzach. Aus Unachtsamkeit geriet er mit seinem Pkw auf Höhe der Einmündung Großlangheimer Straße in Hörblach nach links auf die Linksabbiegespur, heißt es im Bericht der Polizei. Hier stand bereits ein Sattelzug.