Malstifte und Tee – das sind Dinge, die ein Kindergarten immer gebrauchen kann. Das fand auch Sabine Röll, als sie 15 Packungen Holzstifte, Wachsmalkreiden und Filzstifte in allen Farben sowie verschiedene Kräuter- und Früchtetees in den Händen hielt und sich über das Geschenk von Mix for Kids freute. Gertraud Mix hatte es der Leiterin des Abtswinder Kindergartens mitgebracht.Mix for Kids und der 2020 neugebaute Kindergarten sind Nachbarn in der kleinen Gemeinde. 300 Meter liegen zwischen dem Sitz des Vereins und der pädagogischen Einrichtung, die 30 einheimischen Kindern einen Betreuungsplatz bietet. Fünf Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen kümmern sich in zwei Gruppen von frühmorgens bis in den späten Nachmittag um die Kleinen zwischen einem und sechs Jahren. Mix for Kids ist ein gemeinnütziger Verein aus Abtswind, der einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen leisten möchte. Durch Spenden und Mitgliedsbeiträge werden soziale Projekte in Indien, Albanien und Deutschland finanziert.

Von: Michael Kämmerer (Pressesprecher, Mix for Kids, Abtswind)