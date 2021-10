Kitzingen vor 40 Minuten

Auf Globus-Parkplatz geparkten Toyota angefahren

Am Mittwoch zwischen 16.15 und 16.41 Uhr touchierte in der August-Gauer-Straße in Kitzingen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Globus-Parkplatz abgestellten schwarzen Toyota Verso hinten rechts. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Es entstand laut Polizeiangaben ein Blech- und Lackschaden in Höhe von circa 2000 Euro.