Iphofen vor 1 Stunde

Auf Eisplatte ausgerutscht und Fuß gebrochen

Der Wintereinbruch und die Folgen: Am Freitagnachmittag ist eine Postbotin in der Hainleite in Iphofen beim Überqueren der Straße auf einer Eisplatte ausgerutscht und hat sich dabei den Fuß gebrochen.