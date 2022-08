Volkach vor 1 Stunde

Auf einem fliegenden Teppich in die Ferien

Am vorletzten Tag vor den Sommerferien bot sich für die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach die Gelegenheit, das Musical Aladdin in Stuttgart zu besuchen. Über 50 Schülerinnen hatten sich zu diesem Anlass festlich herausgeputzt. In Stuttgart angekommen, war noch Zeit für einen kleinen Imbiss, bevor der Gong ertönte und die Vorstellung begann. Die Mädchen lauschten zwei Stunden fasziniert den Gesängen und ließen sich von den farbenfrohen Kostümen und Bühnenbildern in die märchenhafte Welt des Orients entführen. Auf der Rückfahrt schwärmten alle mit strahlenden Gesichtern von dem atemberaubenden Erlebnis und tauschten sich über die jeweiligen Lieblingsszenen aus.