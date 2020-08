Auf der Volkacher Mainbrücke gehen die Lichter aus

Die Stadt Volkach hat eine Testphase zur Energieeinsparung und gegen die Lichtverschmutzung gestartet: Nach Absprache mit dem Stromversorger ÜZ Mainfranken gehen auf der Mainbrücke zwischen Volkach und Astheim auf Astheimer Seite probehalber am Gehweg teilweise die Lichter aus.

Selbstverständlich nicht komplett, wie es im Presseschreiben heißt, sondern bis auf weiteres ist auf dieser Seite der Brücke jede dritte Leuchte abgeschaltet. Lichtraumprofil und Lichtstärke entsprächen so immer noch den Vorschriften.

Bürger selbst hatten den Vorschlag gemacht

Aus der Bevölkerung selbst seien immer wieder Vorschläge gekomme, die – gefühlt – sehr üppige Beleuchtung etwas zu reduzieren. „Wir haben die Vorschläge geprüft und wollen nun testen, wie viel Energie eingespart wird, ohne die Sicherheit der Passanten zu gefährden“, erläutert Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Wenn dieser Test zufriedenstellend und wirtschaftlich verlaufe, könne auch für die Volkacher Seite eine Teilabschaltung vorgenommen werden.

Das Thema Lichtverschmutzung hat in Zusammenhang mit Tier- und Klimaschutz an Bedeutung gewonnen, daher werde im Zuge der Teilabschaltung auch überlegt, ob eine Reduzierung der Beleuchtung von Volkachs Baudenkmälern angestrebt werden könne.

Zu viel Licht in der Nacht ist vor allem für Insekten ein Problem, da nachtaktive Arten von Lampen angezogen und so zur leichten Beute für Insektenfresser werden. Viele schwirren so lange um die Lichtquelle, bis sie sterben. Gerade auf der alten Mainbrücke mit den Mastleuchten war dieses Phänomen besonders stark, heißt es abschließend.