Das Gesundheitsamt Kitzingen startet im Oktober wieder die Suche nach Impflücken in den Impfbüchern aller Schüler in den 6. Klassen des Landkreises Kitzingen. Alle Eltern von Sechstklässlern werden gebeten, ihren Kindern die Impfbücher mit in die Schule zu geben. Wann genau sie mitgebracht werden müssen, erfahren die Eltern von der Schule.

"Vor dem Hintergrund der aktuell noch bestehenden Pandemielage, werden allgemeine Präventionsmaßnahmen wie Impfungen noch wichtiger, um die Bevölkerung vor zusätzlichen vermeidbaren gesundheitlichen Belastungen zu bewahren", erklärt Dr. Jan Allmanritter, Leiter des Kitzinger Gesundheitsamts. Seit 1. März 2020 ist auch das Masern-Schutzgesetz in Kraft getreten, das gefährlichen Ausbrüchen der Erkrankung vorbeugen soll.

Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums

Die Einsicht der Impfbücher erfolgt im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, teilt das Kitzinger Landratsamt mit. Nach dem Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz ist die Vorlage vorhandener Impfbücher für die Eltern verpflichtend. Die Daten aus den Impfbüchern der Kinder werden in anonymisierter Form erhoben und ausschließlich für statistische Zwecke verwendet. Bei bestehenden Impflücken erhalten die Kinder eine schriftliche Mitteilung für den Haus- oder Kinderarzt.

Wichtig sei eine möglichst vollständige Teilnahme an der Impfbucheinsicht, da mit der anschließenden anonymisierten Auswertung eine möglichst aussagekräftige Datenbasis über die Durchimpfungssituation im Landkreis Kitzingen erstellt werden soll. Wichtige Partner bei dieser Aktion sind die Eltern der Schüler, die Schulen sowie die niedergelassenen Kinder- und Hausärzte. "Wer seine Kinder impfen lässt, schützt nicht nur die eigenen Kinder, sondern auch andere, die nicht oder noch nicht geimpft werden können. Ferner können so längere krankheitsbedingte Fehlzeiten in der Schule vermieden werden", so Dr. Jan Allmanritter.

Impfschutz im Landkreis Kitzingen ist gut

Erfreulicherweise sei der Impfschutz der Kinder im Landkreis Kitzingen gut, auch dank des Engagements der niedergelassenen Ärzte. Er könne jedoch verbessert werden. Das Gesundheitsamt Kitzingen steht den Eltern bei Fragen zur Verfügung.

Auch bei Erwachsenen seien regelmäßige Auffrischungsimpfungen nötig, heißt es am Ende der Mitteilung noch. Daher empfiehlt das Gesundheitsamt, Arztbesuche dafür zu nutzen, den Impfstatus überprüfen zu lassen.