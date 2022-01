"Bebauungsmöglichkeiten und Immobilienerwerb in Wiesenbronn" hieß der Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Wiesenbronner Gemeinderats am Dienstagabend in der Sporthalle. Ein Problem, mit dem sich auch andere Ortschaften befassen müssen, meinte dazu Bürgermeister Volkhard Warmdt. Das Thema zur Sprache brachte Jan von Wietersheim, der beklagte, dass derzeit junge Leute keine Möglichkeit hätten, zu bauen, "da ist jetzt die Gemeinde in der Pflicht, da Baumöglichkeiten auch gut für die Dorfgemeinschaft sind". Er schlug vor, so etwas wie ein Kataster für noch freie Grundstücke "oder ein neues Baugebiet anzulegen, da wir schnell handeln sollten, sonst ziehen Wiesenbronner weg".

Reinhard Fröhlich sagte dazu, dass seines Wissens nach ein Kataster dieser Art schon bestehe. Bürgermeister Warmdt verwies auf das Problem, dass Grundstücke für die Enkel vorgehalten würden "und es nicht leicht ist, ein Baugebiet auszuweisen, da wir dafür Land erwerben müssen". Das Amt für ländliche Entwicklung warne zudem mit Blick auf leerstehende Anwesen vor Neuausweisungen von Baugelände "und wir haben keinen Einfluss auf diese oder unbebaute Grundstücke im Ort".

Nach weiterer Diskussion zu eventuellen Baumöglichkeiten einigte sich die Runde bei einer Gegenstimme darauf, sich zunächst auf die Suche nach dem Kataster zu machen und das dann fortzuschreiben.

Rückblick auf das Jahr 2021

Zu Beginn der Sitzung hielt der Bürgermeister einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2021 mit den Hauptthemen Kläranlage, Hochwasserschutz und Kanalisation. Geändert wurde die Friedhofs- und Gestaltungssatzung und einige Male musste sich die Ratsrunde mit dem Bebauungsplan "Am Königlein" beschäftigen. "Wir waren in vielen Ecken aktiv und haben uns um viele kleinere und mittelgroße Dinge gekümmert", lautete ein Fazit. Der Bürgermeister betonte, dass dem Ortsparlament auch die Natur wichtig sei und man sich deshalb auch mit Altlasten und dem Kampf gegen den Müll beschäftige, "weshalb wir Manches auch ohne Polizei zurück zum Absender schickten und manchmal helfen nur Poller, wenn ein Gemeindeweg unberechtigt genutzt wird".

Kein Verständnis hatte das Gemeindeoberhaupt für Leute, die in einer Ausgleichsfläche Mäharbeiten verrichten oder einen Graben zerstören: "Da verstehe ich nicht, wenn Eigentum so behandelt wird." Der Dank des Bürgermeisters galt allen, die zum Wohle des Dorfes handeln und gut zusammen arbeiten "und ich freue mich auf viele neue Aufgaben".

Annette Prechtel berichtete von einem Angebot für die Ausstattung des Glockenturms im Friedhof mit einem elektrischen Läutwerk samt Fernbedienung. Was Reinhard Fröhlich als "gute Sache für die Zukunft" und der Bürgermeister als "technisch machbar" bezeichneten. Der Beschluss dazu wurde im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefasst.

Warmdt rief Ratsmitglieder und Vereine dazu auf, die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung verschiedener kleinerer Projekte durch das Regionalbudget zu nutzen. So zum Beispiel die Verleihung von Outdoor-Spielgeräten durch die Dorfbücherei oder die Anschaffung von Tisch- und Bankgestellen durch die Wanderfreunde.

Reinigungskraft gesucht

Die Gemeinde hat derzeit niemanden, der sich um Reinigungsarbeiten für Rathaus, Toiletten in Seegarten und Friedhof oder bei der Feuerwehr kümmert. Da die Stellenausschreibung keine Resonanz hatte "und nicht einmal eine Nachfrage" kam, würde die Gemeinde die Arbeiten gerne an eine Firma vergeben. Es lagen zwei konkrete Angebote vor und da Kleinlangheim jemand für die Reinigung der Turnhalle braucht, zieht man nach Möglichkeit eine Zusammenarbeit in Betracht. Der Beschluss wurde auf den nichtöffentlichen Teil verschoben.

Der Bauantrag für eine Wohnanlage mit zehn zum Teil altersgerechten Wohnungen in der Kleinlangheimer Straße muss noch durch Dorfplaner Tom Buchholz begutachtet werden, die Ratsrunde ist grundsätzlich dafür.

Der Holzstrich ist vorbehaltlich der Coronaregeln am 5. Februar, Treffpunkt ist an der Steinbruchhütte um 9 Uhr.

Bekanntgegeben wurde, dass der Förderbescheid der Regierung von Unterfranken für die Herstellung der Barrierefreiheit im Rathaus und den Parkplatz am Schulhaus eingegangen ist.