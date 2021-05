Stadelschwarzach vor 1 Stunde

Auf der Kreisstraße 38 läuft alles nach Plan

Regelmäßig macht sich Landrätin Tamara Bischof vor Ort ein Bild von Baumaßnahmen des Landkreises. So auch jüngst in Stadelschwarzach, wo innerorts aktuell ein Teil der Kreisstraße 38 ausgebaut wird. Außerdem gestaltet Prichsenstadt in diesem Zug die Buttergasse neu und es werden Gehwege und Randflächen im Rahmen der Dorferneuerung gebaut.