Gaibach vor 34 Minuten

Auf den Spuren von Ernst Sachs

Im Rahmen ihres Wirtschaftsunterrichts besuchten 41 Schüler*innen der Profilklasse des FLSH Schloss Gaibach sowie des Wirtschaftszweiges der 10a mit ihren Lehrer*innen Dorothea Schenker und Martin Redweik die ZF Friedrichshafen AG in Schweinfurt. In einer Führung durch die Sachs-Ausstellung wurde die gut 125-jährige Unternehmensgeschichte des weltweit führenden Automobil- und Nutzfahrzeugzulieferers aus betriebswirtschaftlicher Sicht beleuchtet. Ebenso wurde die Gruppe darüber informiert, welche beruflichen Möglichkeiten Unterfrankens größter Industriebetrieb Abiturienten – von den klassischen gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsberufen bis hin zum immer beliebteren BA-Studium – bietet. Des Weiteren konnten sich die Gymnasiasten mittels eines Fahrwerksimulators davon überzeugen, welche Quantensprünge die Automobiltechnik seit den 50er Jahren vollzogen hat. Eine Führung in der Ausbildungsabteilung des Unternehmens rundete die Exkursion ab. Hierbei wurden aktuelle Projekte vorgestellt sowie die Bedeutung von CNC-Maschinen bei der effizienten Produktion von Bauteilen erklärt, so dass die angehenden Oberstufenschüler*innen einen nachhaltigen Einblick in das Berufs- und Arbeitsleben erhielten.