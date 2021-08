Kitzingen vor 1 Stunde

Auf den Spuren des Grauen Langohrs

Das BR Fernsehen strahlt am Sonntag, 22. August, um 17.45 Uhr die Frankenschau aus. In einem der Beiträge geht es laut Pressemitteilung des Senders um die Fledermausforschung: Auf den Spuren des Grauen Langohrs in Kitzingen. Den Alltag von Christian Söder bestimmen Fledermäuse schon seit zehn Jahren. Vor allem eine Art ist ihm besonders ans Herz gewachsen: das Graue Langohr (Plecotus austriacus). Er ist von den Tieren fasziniert und setzt sich leidenschaftlich für deren Schutz ein. Das ist auch nötig, denn das Graue Langohr hat es schwer. Es kommt zwar in fast ganz Bayern vor, allerdings sinkt die Anzahl der Tiere seit etwa 25 Jahren. Das Graue Langohr ist eine typische Dorffledermaus und gilt als klassischer Kulturfolger.