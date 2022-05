Kitzingen vor 1 Stunde

Auf den Spuren des Bibers

Vor kurzem fand in Kitzingen eine Biberführung unter Leitung von Klaus Petter, Ortsgruppenvorsitzender des BN Mainstockheim und langjähriger Biberberater des Landkreises statt. Anhand eines Biberexponats erklärte Klaus Petter anschaulich viel Wissenswertes über das Leben des Bibers. Die Anwesenheit des Bibers hat drei Vorteile, die uns Menschen zugute kommen. Erstens wird durch den Damm Wasser angestaut, steht im Weiher und kann langsam versickern. So kommt es zu einer Trinkwasser-Reproduktion. Zweitens wird durch den Dammbau das Wasser bei schweren Niederschlägen dort zurückgehalten, wo es anfällt - in der Fläche. So wird Hochwasser verhindert. Drittens erhöht sich durch den Dammbau und das angestaute Wasser die Artenvielfalt in Flora und Fauna um ein Vielfaches – und zwar gravierend und nachweislich. Und je höher die Artenvielfalt, desto mehr wird der Klimawandel abgepuffert. All das liefert der Biber kostenlos. Für unser Ökosystem ist seine Leistung unbezahlbar. Danach führte ein Spaziergang entlang des Bimbachs vorbei an Biberdämmen und endete zum Schluss an einer bewohnten Biberburg. Zurück an der Ausgangsstelle gab es noch Infomaterial und einen kurzen Austausch, und alle Beteiligten verabschiedeten sich mit vielen neuen Erkenntnissen über den Biber.