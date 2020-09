Es ist Mitte Dezember 2019, kurz vor 7 Uhr. An einer Wiesentheider Bushaltestelle im Landkreis Kitzingen warten die Kinder darauf, dass sie abgeholt und zur Schule gebracht werden. Der Bus nähert sich, fährt aber im ersten Anlauf die Haltestelle zu schräg an. Um das auszugleichen, gibt der Fahrer noch einmal Gas. Nur wenn der Bus gerade steht, so die spätere Aussage des Fahrers, lassen sich die Türen öffnen. In diesem Moment ist es auch schon passiert: Ein Kind hatte nicht mit dem erneuten Anfahren gerechnet, stand zu nah am Bus – und kam mit dem rechten Fuß unter den Vorderreifen.

Die Folgen für den Zwölfjährigen sind gravierend: Wegen verschiedener Frakturen stehen mehrere Operationen in den folgenden Wochen an, inklusive einer Hauttransplantation. Und es drohen Dauerfolgen: Das rechte Sprunggelenk könnte für immer geschädigt bleiben.

Die strafrechtliche Würdigung des Unfalls – es geht um fahrlässige Körperverletzung – fällt für den 39-jährigen Busfahrer günstig aus: Die Geldstrafe ist mit 3000 Euro (50 Tagessätze zu je 60 Euro) eher moderat, zumal es keinerlei Fahrerlaubnis-Maßnahmen gibt. Und dennoch legt der allein erziehende Vater Einspruch gegen den Strafbefehl ein, weshalb es am Kitzinger Amtsgericht zur Verhandlung vor Strafrichterin Patricia Finkenberger kommt.

"Coronabedingtes Sonderangebot"

Die macht von Anfang an klar: Besser kommt der Busfahrer auf keinen Fall weg. Der Strafbefehl sei letztlich "ein coronabedingtes Sonderangebot" und stamme aus einer Zeit, als vieles nur auf Sparflamme lief. Ein derartiger Fall ohne Fahrverbot sei "fast nicht zu erklären", findet die Richterin. Den Hinweis nimmt der Verteidiger des Busfahrers umgehend auf und beschränkt den Einspruch auf die Höhe der Geldstrafe. Hier kommt der allein erziehende Vater mit 2000 Euro (50 Tagessätze zu je 40 Euro) tatsächlich besser weg, weil das im Strafbefehl angenommene Einkommen des Mannes lediglich geschätzt war.