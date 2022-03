Mainfrankenpark vor 1 Stunde

"Auf dem Weg" - Filmemacher im Cineworld

Drei Jahre durch Asien - mit einem Kind losgezogen und mit zwei Kindern zurück gekommen. Die beiden Reisenden und Filmemacher Salima Oudefel und Timo Götz sind laut einer Pressemitteilung des Kinos am Dienstag, 8. März, zu Gast in der 19-Uhr-Vorstellung von „Auf dem Weg – Wenn Begegnungen verändern“ im Cineworld Mainfrankenpark. Sie berichten von ihren Abenteuern und beantworten Fragen. Der Reisefilm erzählt die Geschichte einer jungen Familie, die fremde Kulturen entdeckt und während der dreijährigen Reise ihr zweites Kind bekommt. Mit ihrem gerade fünf Monate jungen erstem Kind entscheiden beide Elternteile, in Deutschland alles zu verkaufen und ohne einen Plan durch Asien zu reisen. Neben atemberaubenden Landschaftsaufnahmen zeigt „Auf dem Weg – Wenn Begegnungen verändern“ das Leben der Einheimischen und auch einige oft weniger schöne Seiten des Lebens. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de