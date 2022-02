Dettelbach vor 32 Minuten

Audifahrerin flüchtet, Kennzeichen aufgeschrieben

An einer Engstelle in der Bamberger Straße in Dettelbach kam einem VW-Fahrer am Dienstag um 13 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 6, eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin eines silbernen Audis entgegen. Deshalb wartete der Mann, um den Audi passieren zu lassen. Dabei berührten sich die jeweiligen Außenspiegel der beiden Fahrzeuge.