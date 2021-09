Iphofen aktualisiert vor 37 Minuten

Auto gestreift: 10 000 Euro Schaden

Am Sonntagnachmittag fuhr eine 77-jährige Autofahrerin in der Schützenstraße in Iphofen in Richtung Rödelseer Tor. Laut Polizeibericht streifte sie aus Unachtsamkeit mit der rechten Fahrzeugseite ein am Fahrbahnrand geparktes Auto an dessen linker Fahrzeugseite. Nach Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden von circa 10 000 Euro.