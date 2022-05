Willanzheim vor 1 Stunde

Audi-Fahrerin nimmt VW-Fahrer die Vorfahrt

Als am Dienstagnachmittag eine 74-jährige Audi-Fahrerin in Willanzheim von der Luxgasse kommend in die Herrnsheimer Straße abbog, übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten, 20-jährigen VW-Fahrer. Das berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Trotz eines sofortigen Ausweichmanövers nach rechts und einer Vollbremsung gelang es dem VW-Fahrer nicht, einen Zusammenstoß zu verhindern. Sein Wagen streifte mit der linken Fahrzeugseite den hinteren linken Kotflügel des Audis. Es entstand Schaden von rund 4500 Euro.