Helga Plömpel feierte in Albertshofen ihren 80. Geburtstag. Es gratulierten Bürgermeister Horst Reuther mit einem Blumenstrauß von der politischen Gemeinde und der Vorstand Kurt Semmler von der Turngemeinde Kitzingen (TGK) mit einem Geschenk. Auch Ministerpräsident Markus Söder übermittelte seine Glückwünsche.

Zur großen Geburtstagsfeier im idyllischen Garten war die ganze große Familie gekommen, auch die Enkel Elias, Aaron und Samuel, auf die die Jubilarin besonders stolz ist. Leider ist Helgas Ehemann Walter Plömpel am 5. Juni dieses Jahres plötzlich verstorben, in der vergangenen Woche hätten die beiden das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern können.

Helga Plömpel, geborene Münch, erblickte am 12. August 1941 in Kitzingen als drittes von vier Geschwistern das Licht der Welt. Nach dem Schulbesuch erlernte sie den Friseurberuf. Dann lernte sie Walter Plömpel aus Albertshofen kennen, am 8. August 1961 läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken und bereits im Jahr darauf kam Tochter Anke zur Welt.

"Besonders das Jahr 1968 ist mir in Erinnerung geblieben", erzählt Helga Plömpel, "da bauten wir unser Haus und Geschäft in der Friedrich-Hiller-Straße und unser Sohn Thomas wurde geboren". Acht Jahre später wurde der Elektrofachbetrieb vergrößert und Helga Plömpel arbeitete im Ladenverkauf mit.

Die sportbegeisterte Jubilarin hatte sich bereits bei der TGK als erfolgreiche Handballerin einen Namen gemacht, doch mit 42 Jahren war ihr die Verletzungsgefahr schließlich zu groß – sie entschloss sich, stattdessen Tennis zu spielen. Zuerst tat sie dies beim Tennisclub in Albertshofen, aber schon bald wechselte die ehrgeizige Sportlerin, die sich als geschickt im Umgang mit dem Schläger erwies, zur Tennisabteilung der TGK, um in höheren Klassen aufschlagen zu können. Sie nimmt seit einigen Jahren an internationalen Seniorenturnieren mit ITF-Status (International Tennis Federation, die unter anderem für die großen Grand-Slam-Turniere der Weltstars verantwortlich ist) teil. Ihr größter Erfolg war bislang die Goldmedaille im Doppel der Damen 65 bei den internationalen Meisterschaften in Rottach-Egern am Tegernsee. Doch auch bei den internationalen Seniorenmeisterschaften erreichte Helga Plömpel beachtliche Erfolge.

Mit 80 Jahren ist für die sportliche Jubilarin noch lange nicht Schluss. Für die weitere Zukunft hat Helga Plömpel sich das Ziel gesetzt, so lange zu spielen, wie es geht.