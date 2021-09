Unternehmensgründer Emil Lang aus Obernbreit feierte seinen 80. Geburtstag. Die Obernbreiter Bürgermeisterin Susanne Knof gratulierte und überbrachte ein Weinpräsent, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Land wurde am 2. September 1941 als Sohn von Wilhelm und Babette Lang in Iffigheim geboren und wuchs dort zusammen mit seinem älteren Bruder in der Beigelsmühle auf. Nach der Volksschule begann er ab 1955 eine Lehre im elterlichen Betrieb als Müller. Angesichts der Schließung von Kleinmühlen beendete er diese Ausbildung vorzeitig und lernte stattdessen in Würzburg Kunst- und Bauschlosser. 1959 legte er die Gesellenprüfung ab. Anschließen übte er deutschlandweit seinen Beruf im Metallbau bis 1966 aus.

1966 machte Lang sich selbstständig

1962 lernte er beim Tanzen seine Frau Renate kennen. Die Beiden heirateten 1965 in Rüdesheim am Rhein und bekamen die Söhne Frank und Volker. Zunächst wohnte die Familie noch in der umgebauten Mühle in Iffigheim bevor sie 1972 in das neu gebaute Haus nach Oberbreit zogen. Ab April 1966 machte Emil Lang sich als Handelsvertreter mit Stalleinrichtungen und Betonbehälter für den landwirtschaftlichen Bereich selbständig.

1974 gründete er als Mitinhaber zusammen mit Siegfried Beutler die Firma SBB Behälterbau KG, aus der 1992 die Firma SBB Beutler & Lang, Schalungs- und BehälterBau Marktbreit und 1995 die Firma SBB Beutler & Lang GmbH & Co. KG Brandenburg hervorgingen. Das bundesweit und im europäischen Ausland tätige Unternehmen beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter. Zahlreiche Erfindungen und Patente des passionierten Tüftlers für Schalungen und Verfahren zur Herstellung von Stahlbetonbehältern zeugen von der großen Leidenschaft, mit der er seinen Beruf ausübte.

Weiterentwicklung der Firma liegt ihm am Herzen

Auch nach Übergabe des Unternehmens im Jahr 2006 an seinen Sohn Frank, liegt Emil Lang die Weiterentwicklung der Firma SBB sehr am Herzen. Mit jugendlicher Begeisterung und Ideenreichtum kommt er auch noch im Ruhestand seiner Leidenschaft für die Entwicklung und den Bau von ausgefallenen Konstruktionen nach.

Neben dem Beruf engagierte sich Emil Lang ehrenamtlich für die Gemeinde Obernbreit und war dort von 1982 bis 1986 Mitglied des Gemeinderates. Sportlich aktiv war und ist er in der Schützengesellschaft SGKK Oberbreit und im Golfclub Schloss Mainsondheim.