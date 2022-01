Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Auch Könige haben Hunger

Eine Sternsinger-Gruppe der Stadtschwarzacher Georgs-Pfadfinder macht Mittagspause in der Weinbergstraße in Schwarzach. Dabei kam die Gulaschkanone, die die Pfadfinder seit fünfzehn Jahren in Betrieb haben, wieder einmal zum Einsatz.