Kitzingen vor 1 Stunde

Auch Kitzingen gegen die Todesstrafe

Auf Initiative der christlichen Laienbewegung Sant' Egidio findet am Montag, 30. November, unter dem Motto "Städte für das Leben - Städte gegen die Todesstrafe" ein internationaler Aktionstag statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Die Stadt Kitzingen schließt sich zum wiederholten Male dieser Kampagne an. In Kitzingen wird das Rathaus ab 16 Uhr besonders beleuchtet sein.