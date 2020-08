Auch in Marktsteft: Zu viele Badende am Main

Auch die Stadt Marktsteft hat massive Probleme mit Erholungssuchenden entlang des Mainufers in diesem Corona-Sommer. Das wurde in der Stadtratssitzung am Dienstagabend deutlich. Schnelle Hilfe wollen vor allem die Anwohner in Mainnähe bekommen, schon für Mittwochabend war ein Ortstermin der Stadträte mit den Anwohnern angesetzt.

Der Sandstrand an der "Alten Fähr" in Marktsteft galt lange Zeit als Geheimtipp, doch gab es schon in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden über eine Vermüllung des Umfelds. In diesem Jahr scheint die Lage aber zu eskalieren. Vergangenes Wochenende wurde die stellvertretende Bürgermeisterin Manuela Wagner an den ehemaligen Sportplatz gerufen, da Anwohner das Gelände im Umfeld mit Trassierband abgesperrt hatten – was rechtlich nicht zulässig ist, aber die Stimmungslage im Ort zeigt.

Konzept soll erarbeitet werden

Von Komplettsperrung des Geländes für einen Tag bis hin zum Aufstellen von mehr Abfallbehältern und des städtischen Toilettenwagens reichten die Vorschläge für eine schnelle Lösung. Für das kommende Jahr soll ein Konzept erarbeitet werden, die Besucherströme zu kanalisieren. Denn, so Bürgermeister Thomas Reichert: "Es ist unsere Stadt, aber nicht unser Main."