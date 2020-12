Dettelbach aktualisiert vor 1 Stunde

Auch Dettelbach erinnert an die jüdischen Opfer

Am 17. Juni 2020 wurde der "DenkOrt Deportationen 1941-1944" am Würzburger Hauptbahnhof als Erinnerungsstätte für die jüdischen Opfer des NS-Regimes in Unterfranken eröffnet. Hierzu wurden von jeder unterfränkischen Kommune, in der 1932/33 eine jüdische Kultusgemeinde ansässig war, zwei Gepäckstücke gefertigt. Auch Dettelbach beteiligte sich an dem Projekt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Stadt beauftragte den Dettelbacher Kunstschmied Raimund Sauer mit der Gestaltung und Ausführung der zwei Gepäckstücke. Als Teil der Erinnerungsstätte "DenkOrt Deportationen 1941-1944" fand eines seinen Platz am Würzburger Hauptbahnhof. Der andere Koffer wurde durch den städtischen Bauhof in Dettelbach als Ort der Erinnerung für die zur NS-Zeit deportieren jüdischen Mitbürger mit einer erläuternden Beschriftungstafel aufgestellt.