Auch Agnes Ebert aus Volkach hatte ihren Garten für eine Beurteilung im Gemeinschaftsprojekt "Vogelfreundlicher Garten" des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und des Bayerischen Artenschutzzentrums des Landesamtes für Umwelt angemeldet. Wilhelm Heinrich und Klaus Sanzenbacher, die Gartenbewerter der LBV-Kreisgruppe Kitzingen, trafen Frau Ebert in ihrem Kleingarten in der Nähe des Maines an. Sie wurden dort auch vom Gezirpe unzähliger Heuschrecken und von vielen Bienen der engagierten Imkerin begrüßt.

In den alten Kirschbäumen finden Stare in Baumhöhlen Nistmöglichkeiten, auch für andere Höhlenbrüter, wie beispielsweise Meisen, hat Frau Ebert ein Herz und hat viele Nistkästen aufgehängt. An den vielen heimischen Stauden im Garten finden die Vögel auch im Winter ausreichend Nahrung, so dass auch hier die Auszeichnung völlig zu Recht vergeben werden konnte.

"Ich werde auch künftig dafür sorgen, dass Insekten und Vögel hier bei mir ein Refugium haben werden", so Frau Ebert zum Abschied.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogelschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)