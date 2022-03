Zwei Jahre umfasste der Rechenschaftsbericht des Sängervereins Albertshofen 1865, erklärte der Vorstand Klaus Richter bei der Jahreshauptversammlung unter der 2G-Regel im evangelischen Gemeindehaus.

Bereits 2020 mussten Anfang Januar der Sängerball und das Weihnachtskonzert in der Dettelbacher Wallfahrtskirche abgesagt werden. Am 15. März begann dann der Lockdown wegen Corona. Die Chorleiterin Dagmar Ungerer konnte keinen Bericht abgeben, da sie im Moment an Corona erkrankt ist. Dem Bericht des Schriftführers, Tilo Gernert, war zu entnehmen, dass auch 2021 kein normales Sängerjahr war.

Letzte Singstunde war im März 2021

Von 18 Singstunden fand am 10. März 2021 die letzte in der Winzerstube Heilmann statt. Unter Corona-Bestimmungen gab es im Juli ein gesellschaftliches Treffen im Garten des Vorstands und im Oktober die Generalversammlung mit anschließendem Bremserabend. Am 14. November umrahmte der Chor mit seinen Liedern den Volkstrauertag und gab drei Sängern am Grab die letzte Ehre. Da die Weihnachtsfeier zum wiederholten Male ausfiel, füllten die Sängerfrauen für die Sänger eine Weihnachtstüte mit Lebkuchen, Schokolade und einem Weinpräsent und die Vorstandschaft verteilte diese an die aktiven Sänger.

Kassier Richard Stühler schilderte in seinem Bericht die finanzielle Situation des Sängervereins und präsentierte trotz kaum vorhandener Einnahmen einen ausgeglichenen Haushalt – einer höheren Spendenfreudigkeit durch Geburtstagsbesuche und Jubiläen sei Dank.

Klaus Richter stellte den Antrag, dass – zumal die aktiven Sänger auf 23 und die Gesangvereinsmitglieder auf 81 zurückgegangen sind – den Beitrag von 25 auf 35 Euro anzuheben. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen.

Wunsch auf baldige neue Auftritte

Bürgermeister Horst Reuther freute sich, dass die Sänger trotzdem noch so froh sein können und wünschte ihnen, bald wieder auftreten zu können, da der Chor sowohl in musikalischer als auch in optischer Präsenz die Veranstaltungen der Gemeinde bereichert. Worauf der Chor mit Begeisterung sein Lieblingslied anstimmte "Wir wollen Freunde sein fürs ganze Leben".

Klaus Richter und Richard Stühler ehrten anschließend mit Urkunden und einem Weinpräsent treue Mitglieder: Für 25 Jahre Heidi Reitmeier und Christoph Braterschofsky, für 40 Jahre Norbert Uhl und Karl-Heinz Schmitt, für 50 Jahre Helmut Plömpel und Manfred Sattes, für 65 Jahre Kurt Hinterstein und für 75 Jahre Kurt Schmitt.

Von den aktiven Sängern wurden die Ehrenmitglieder Hans Böhm, Armin Gernert und Richard Burkard für 50 Jahre, Hans Uhl, Reinhold Sattes und Hermann Müller für 60 Jahre sowie für 65 Jahre Albrecht König vom Fränkischen Sängerbund und vom Deutschen Chorverband geehrt.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde ein bewährtes Team wieder gewählt: Vorstand Klaus Richter, Stellvertreter Andreas Mitterer, Kassier Richard Stühler und Schriftführer Tilo Gernert.