Escherndorf vor 30 Minuten

Astheimer Straße in Escherndorf wegen Wasserrohrbruchs gesperrt

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs wird die Astheimer Straße in Escherndorf am Montag, 5. September, und Dienstag, 6. September, gesperrt. Die Stadt Volkach weist zudem darauf hin, dass am Montag in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr möglicherweise die Wasserversorgung abgestellt werden muss, um den Schaden zu reparieren. Das würde bedeuten, dass in diesem Zeitraum in Escherndorf und Köhler kein Wasser aus der Wasserleitung zur Verfügung steht.