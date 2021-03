Lange war die Hoffnung groß, dass nach der Verschiebung im letzten Jahr, ARTBREITdaskunstfest 2021 stattfinden kann. Jetzt ist klar, dass das Mitte Mai noch nicht möglich sein wird. Die Veranstalter haben, in Abstimmung mit den bildenden Künstlern und Musikern, beschlossen, erneut um ein Jahr zu verschieben. Damit ist dann auch wieder der alte Zweijahres-Rhythmus eingestellt, so eine Pressemitteilung der Veranstalter.

Mit der Organisation des ARTBREITcoronasymposium sollte die Wartezeit auf ARTBREIT 2021 verkürzt werden. Jetzt laufen die Planungen für ein Corona konformes Überbrückungsprogramm ARTBREITwirgebennichtauf während der erneuten Verschiebung auf Mai 2022.

Vorgesehen ist, wie schon beim ARTBREITcoronasymposium getestet, eine „Schaufenster-Ausstellung“ in leerstehenden Ladengeschäften unter Beteiligung möglichst aller Künstler sowie die Präsentation von Großskulpturen im Außenbereich. Begleitet wird diese Ausstellung von einer virtuellen Kunstführung über Smartphone und QR-Code. Weiterhin sind, über den Sommer verteilt, Auftritte der „ARTBREIT-Bands“ geplant, und, wenn genehmigungsfähig, ein Open-Air-Konzert der für das eigentliche Eröffnungskonzert engagierten Gruppe UWAGA. Aktionen und Informationen auf der Website www.artbreit.de runden das Programm ab.

Am 28. und 29. Mai 2022 soll das Breitbachdelta in Marktbreit dann endlich zum 19. Mal, im 28. Jahr, der fruchtbare Boden für bildende Kunst und Musik auf Topniveau werden. Am Sonntag, 29. Mai, wird es hoffentlich wieder soweit sein. Marktbreit ist dann wieder die Bühne für fantastische

Damit der Genuss komplett wird, bewirtet die Marktbreiter Gastronomie an allen Bühnenstandorten. Inhaltlich ist ARTBREIT 2022 klar. Es wird mit allen Musikern und Künstlern, die bereits für 2020 eingeladen waren, stattfinden. Alles Wissenswerte finden Interessierte aktualisiert auf www.arbreit.de

Die bildenden Künstler kommen aus ganz Deutschland, dem benachbarten Ausland und der Region zu ARTBREIT. Dies alles unterstreiche laut Mitteilung der Veranstalter, welchen Stellenwert das Kunstfest sich seit seiner Entstehung erworben hat. Es sei die Mischung, die fasziniert. Musikalisch sei wieder "Spitzenmusik von Klassik über Blues, Jazz und Rock" angesagt.