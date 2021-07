Der Platz des langjährigen Prichsenstädter Stadtrats Ludwig Meder blieb bei der Sitzung am Donnerstag in der Schulturnhalle leer. Weil eine Ratskollegin seine Fraktion Freie-Bürger-Gemeinschaft-Prichsenstadt (FBG) wegen eines vermeintlichen Verstoßes gegen die Corona-Regeln angezeigt hatte und sich im Nachgang nicht dafür entschuldigt hatte, hatte sich Meder entschlossen, aufzuhören. Die Fraktionssitzung war übrigens erlaubt, wie hinterher bestätigt wurde.

Bürgermeister René Schlehr sagte: "Ich danke all denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass die Situation so ist." Und fügte hinzu: "Es ist ein Armutszeugnis für den Stadtrat, dass so etwas passiert."

Mehr wollte Schlehr dazu nicht verlauten lassen. Auch aus den Reihen des Stadtrats kam keine Wortmeldung.

Einstimmig nahm der Stadtrat daraufhin die Amtsniederlegung Meders an. Ebenso einstimmig bestätigte das Gremium Stefan Deppisch als Nachrücker. Deppisch, der nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, hatte zuvor erklärt, das Amt anzunehmen.