Der letzte Freitag im Juni ist an allen bayerischen Gymnasien ein besonderer Tag: Die Abiturienten erhalten ihre Zeugnisse. In der Sporthalle des AKGS versammelten sich die 121 Absolventen und Absolventinnen, deren Eltern und Freunde sowie Lehrkräfte und Honoratioren, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt. Landrätin Tamara Bischof nahm ebenso wie die ehemalige Schulleiterin Margit Hofmann an der Veranstaltung teil.

Religionslehrer Claus Kleinert und Pfarrer Richard Tröge knüpften in der Andacht zu Beginn der Festlichkeit an das Abi-Motto "Fifteen shades of grades" an und philosophierten über das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern, bei der man sich hin und wieder quält und am Ende doch mitunter eine liebevolle Beziehung entsteht.

Eine Phase des Übergangs

Dieser Teil sowie die ganze Feier wurden vom Projektchor der Abiturienten sowie den Solistinnen Jule Müller, Ann-Kathrin Hoyer, Juliana Lutz und Theresa Lilly wunderbar musikalisch umrahmt.

Schulleiterin Monika Rahner beschrieb in ihrer Rede die Zeit, in der wir alle leben, als "Phase des Übergangs". Doch sie war sich sicher: "Ihr seid krisenerprobt, ihr seid klug, begabt, talentiert, und habt schon viel erreicht, ihr werdet euren Weg gehen!" Die Schule spricht in ihrer Mitteilung von "hervorragenden Ergebnissen": Sechsmal gab es die Traumnote 1,0, insgesamt 21 Mal einen Schnitt von 1,5 und besser.

Landrätin Bischof freute sich über die starken Leistungen und zollte den Schülerinnen und Schülern ihren Respekt. Sie dankte auch den Eltern und der gesamten Schulfamilie für das Durchhaltevermögen in der Krise und erinnerte daran, dass der Landkreis ständig hoch qualifiziertes Personal suche.

Immer wieder konstruktiv stören

Elternbeiratsvorsitzender Carsten Schmidt beglückwünschte Schülerinnen, Schüler und Eltern zu ihrer gemeinschaftlichen Leistung. Er forderte die Schüler auf, immer wieder konstruktiv zu stören, Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern selbst etwas in der Welt zu bewegen.

Antonin Meier und Luis Sammetinger hielten die Rede für die Schüler des Jahrgangs. Auch sie erinnerten an die Entbehrungen in der Corona-Zeit, die zahlreichen ausgefallenen Kursfahrten in der Oberstufe und die damit verloren gegangenen Chancen auf viele wertvolle Schulerinnerungen. Aber dann wendeten die beiden den Blick auf ihr gesamtes Schulleben und konnten rückblickend doch viele schöne Erlebnisse mit ihrer Schulzeit am AKG verbinden.

Zum Höhepunkt der Veranstaltung kamen die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen zur Zeugnisübergabe auf die Bühne. Unter den vielen Geehrten stach Chiara Vörg heraus, die neben einem Abitur mit 1,0 in gleich mehreren Bereichen für hervorragende Leistungen belobigt wurde und zahlreiche Auszeichnungen erhielt.