Mainfrankenpark vor 1 Stunde

"Ariadne auf Naxos“ live aus der Metropolitan Opera

Die Live-Übertragung der Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss präsentiert das Cineworld Mainfrankenpark am Samstag, 12. März, um 19 Uhr auf der großen Leinwand. Unter der musikalischen Leitung von Marek Janowski singen und spielen Lise Davidsen, Isabel Leonard, Brenda Rae, Brandon Jovanovich, Sean Michael Plumb und Johannes Martin Kränzle. Die Produktion liegt in den Händen von Elijah Moshinksy. Die Live-Übertragung dauert rund drei Stunden, heißt es in der Ankündigung des Kinos. Sie ist in deutscher Sprache mit deutschen Untertiteln. Infos und Karten unter www.cineworld-main.de