Neben einigen kleineren Bauanträgen, die allesamt genehmigt wurden, gab es am Mittwoch im Segnitzer Gemeinderat vor allem Informationen von Bürgermeister Peter Matterne. So erklärte er, dass die Verwaltung noch immer erfolglos auf der Suche nach einer Fachfirma ist, die der Gemeinde bei der Erstellung einer Gestaltungssatzung für den Altort helfen kann. Eine Firma habe bisher auf eine Anfrage reagiert, allerdings mit einer Absage.

Ebenfalls abgesagt hat die Stadt Dettelbach die Anfrage der Segnitzer in Sachen Verkehrsüberwachung. Der ruhende Verkehr sollte für einige Stunden in der Woche kontrolliert werden, der Bedarf der Gärtnergemeinde ist allerdings nicht „lukrativ genug“, wie Matterne erklärte. Nun wird versucht, eine Kooperation mit der VG Kitzingen einzugehen.

Knochen kommen nach München

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt waren im Bereich der Kirche einige historische Knochenfunde gemacht worden. Die Gemeinde hatte gehofft, die Gebeine nach Abschluss der archäologischen Forschungen in Segnitz beisetzen zu können. Dies wurde nun vom zuständigen Amt abgesagt, die gefundenen Knochen werden in München in einem Forschungsinstitut verwahrt und für weitere wissenschaftliche Untersuchung zur Verfügung gestellt. Die Grabungsarbeiten im neuen Baugebiet Schindäcker III schreiten voran. Rund 40 historische Gräber wurden hier bisher gefunden, dazu zwei große Hütten und diverse kleinere Funde. Genauere Untersuchungen folgen allerdings noch.

Am kommenden Samstag, 12. Juni, und am Freitag, 18. Juni, sind die Segnitzer eingeladen zur Unkrautbekämpfung. In der Segnitzer Flur macht sich das „orientalische Zackenschötchen“ breit, eine nicht heimische Pflanze, die dem Raps ähnlich sieht und äußerst widerstandsfähig ist. Sie bietet heimischen Insekten keine Nahrung und verdrängt vielmehr alles, was da sonst noch wachsen will. Gemeinderat Herbert Müller hatte schon mehrfach auf die Gefahr durch diese Pflanze hingewiesen. Nun soll ihr zu Leibe gerückt werden, denn nur gründliches Ausgraben und Vernichten kann eine weitere Ausbreitung zumindest eindämmen. Vor allem die Wiese Richtung Sulzfeld soll von der Plage befreit werden, helfende Hände sind willkommen – unter Einhaltung der Corona-Auflagen natürlich.

Museumscafé wieder öffnen

Kerstin Wirsing fragte im Auftrag einiger Bürger, wann denn die Bänke aufgestellt werden, die im Rahmen der Dorferneuerung noch geplant waren. Die Organisation liegt hier beim Amt für ländliche Entwicklung, das an der Auftragsvergabe arbeite, so der Bürgermeister. Gleiches gelte für den Brunnen, der vor dem Rathaus wieder aufgestellt werden soll.

Elke Breucker bat darum, das Museumscafé bald wieder zu öffnen, nachdem es die Corona-Auflagen nun wieder zulassen. Der Bürgermeister erklärte, die übliche Öffnung am ersten Sonntag im Monat anzustreben, wenn die Verantwortlichen einverstanden sind.