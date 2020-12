Es sieht aus wie auf einem großen Abenteuerspielplatz. Hier ein Loch, dort ein Erdhügel, hier ein paar lose Bruchsteine, dort Schaufel und Eimer. Das ganze Gelände ist durchzogen von geheimnisvollen Gruben und Gräben. An einem kalten Novembermittag steht Reiner Burkard in schneegeschwängerter Luft, wallende graue Locken, breites Lächeln und im Gesicht die kindliche Freude eines Entdeckers. Spricht man ihn auf seine Arbeit an, sagt er: „Das ist, wie wenn Sie eine Riesen-Sandburg bauen, sich Mühe geben, dann kommt die große Welle – und das Ding ist weg.“

Die große Welle also, sie ist in diesem Fall der Bagger, der alles platt machen wird, was hier gerade zu sehen ist. Der Gräben zuschüttet, die Burkard aufgerissen hat. Der alles wegspült, die Löcher im Boden und die Spuren im Sand. Sie werden nur noch in der Erinnerung leben und in manchem Fundstück: einer 7000 Jahre alten Keramikscherbe zum Beispiel.

Archäologen sind seit Mitte der 90er-Jahre Dauergäste

Elf Wochen haben der Archäologe Burkard und sein Team im Umfeld der alten Mönchsondheimer Dorfwirtschaft gebuddelt und geschürft. Sie haben das Gelände „geputzt“, wie es im Fachjargon heißt, also auf historische Funde hin durchpflügt und untersucht. So ist es mittlerweile üblich in Bayern, wenn irgendwo etwas Neues entstehen soll: Ehe die Zukunft beginnen kann, muss zunächst die Vergangenheit aufgearbeitet werden.

In Mönchsondheim, dem 160-Seelen-Ort, in dem Geschichte nicht nur wegen des dortigen Kirchenburgmuseums greifbar wird, ist das gang und gäbe. Seit Mitte der 1990er-Jahre sind die Archäologen Dauergäste im Dorf. Mehr als zwei Dutzend Grabungen hat es im Umkreis der Kirchenburg gegeben. „Wir sind der Hotspot in der bayerischen Dorfarchäologie“, sagt Museumsleiter Reinhard Hüßner. „Ein bayernweites Alleinstellungsmerkmal“ bescheinigt der erfahrene Archäologe Burkard dem Ort.

Die jüngste Grabungsstätte, ein etwa 800 Quadratmeter großes Areal am Fuß der Kirchenburg, war bis zum Sommer noch mit rumpeligen Scheunen verstellt. Keine Chance, die Geheimnisse im Boden zu lüften. Bald schon soll dort ein neues, modernes Gebäude für die Museumspädagogik entstehen, das ebenfalls museumsreife Gasthaus Goldene Krone wird um- und angebaut.

Ausgrabungen wie "Fenster in vergangene Epochen"

Die Zeit dazwischen gehört den Archäologen. Sie dringen ein in eine Welt, die vor ihnen in Trümmern liegt und die sie erst einmal ordnen und schlichten müssen. Was hat es mit einem halbrunden dunklen Keramikring auf sich, was mit glasierten bunten Splittern? Und was ist mit den Gebeinen eines Rindes, das da irgendwann im Boden verscharrt wurde – ohne Kopf. Ein Fall für Reiner Burkard und sein Scherbengericht.