Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gratuliert Gerd Hoffmann, Inhaber des gleichnamigen Malerbetriebs in Obernbreit, zwei Mitarbeitern zu besonderen und seltenen Jubiläen, wie der Betrieb mitteilt. Hartmut Dorsch ist seit 40 Jahren im Betrieb tätig und Helmut Nagler seit 46 Jahren.

Ihre Lehren begannen Helmut Nagler und Harmut Dorsch noch bei Gerhard Hoffmann, dem Vater des heutigen Firmeninhabers. Heute bedankte sich Gerd Hoffmann bei beiden für die langjährige Treue, für Fleiß, Gründlichkeit und Zuverlässigkeit sowie das gute und respektvolle Miteinander über all die Jahre, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Besonders anerkennen möchte Gerd Hoffmann auch das Wohlwollen und die Loyalität, die beide Mitarbeiter dem Unternehmen so lange Zeit entgegengebracht haben. „Mit solchen Mitarbeitern kann man etwas erreichen und ist in dieser schnelllebigen Zeit gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft“, so der Firmeninhaber.