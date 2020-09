Markt Einersheim vor 27 Minuten

Arbeitswelt: Volker Köller feiert 25-jähriges Betriebsjubiläum

Volker Köller aus Hüttemheim feierte 25-jähriges Betriebsjubiläum bei der Firma HvC Landtechnik Metallbau (vormals Firma Matthäus Hiller) in Markt Einersheim. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor. Demnach trat Köller am 1. September 1995 als Auszubildender in das Unternehmen Hiller ein, am 1. März 1999 legte er seine Gesellenprüfung als Landmaschinenmechaniker ab. Durch seine Qualifikationen und sein Engagement habe er eine Schlüsselposition in der Firma, so die Mitteilung an die Presse.