Hüttenheim vor 42 Minuten

Arbeitswelt: Ruth Stich sorgt seit 25 Jahren für Sauberkeit

Ruth Stich feierte Dienstjubiläum als Reinigungskraft im Kinderhaus Sternenhimmel in Hüttenheim. Seit 25 Jahren kümmert sie sich darum, am Abend die Kindertagesstätte von Schnipseln, Sand, verschmierten Spiegeln und all den Dingen, die im alltäglichen Leben mit Kindern dazugehören, zu reinigen. So können die Kinder am nächsten Tag in den sauberen Räumen wieder voll durchstarten, heißt es in einer Pressemitteilung des Kinderhauses. Für ihre liebevolle Art und ihre sehr zuverlässige Arbeit bedankten sich in einer kleinen Feierstunde die Kinderhauskinder, der Elternbeirat, der Träger sowie die Kolleginnen und ließen "ihre Ruth" auf dem Fallschirm hochleben.