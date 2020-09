Matthias Bauer hat seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei Auto Birnack in Iphofen absolviert und war von 364 Auszubildenden der Beste in ganz Unterfranken. Deshalb hat Geschäftsführer Bastian Birnack nun den Ausbildungspreis 2020 von der Kfz-Innung für Unterfranken verliehen bekommen, schreibt die Firma in einer Pressemitteilung. Eigentlich sollte dies im Zuge der Freisprechungsfeier bereits im März stattfinden, allerdings wurde diese aufgrund von Corona abgesagt.

Gegründet wurde das Unternehmen 1949 von Herbert Birnack, 2017 hat Bastian Birnack den einst von seinem Opa gegründeten Betrieb übernommen. Er selbst hat 2008 den Ehrenpreis für eine der besten Meisterprüfungen in ganz Bayern überreicht bekommen, seit 2019 nimmt er auch als Prüfer die Meisterprüfungen in der Handwerkskammer in Schweinfurt ab, heißt es abschließend in der Mitteilung.