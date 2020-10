Buchbrunn aktualisiert vor 13 Minuten

Arbeitswelt: Seit 40 Jahren Leiterin des Kindergartens

Seit 40 Jahren leitet die Erzieherin Karin Mainberger den Kindergarten in Buchbrunn. Als Karin Mainberger im September 1980 begann, bestand der Kindergarten aus einer Gruppe von Drei- bis Sechsjährigen, die in einem Raum im Haus hinter dem Rathaus betreut wurden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kindergartens hervor. 1995 wurde der neue zweigruppige Kindergarten am Gänsewasen eingeweiht, der im vergangenen Jahr bereits zum zweiten mal erweitert wurde. So besteht das "Haus für Kinder", wie die Einrichtung nun offiziell heißt, inzwischen aus zwei Kindergarten- und eineinhalb Krippengruppen. Die Zahl der Mitarbeiterinnen hat sich auf inzwischen sieben erweitert.