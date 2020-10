Kitzingen vor 3 Stunden

Arbeitswelt: Evangelischer Stiftungskindergarten feiert zwei Jubiläen

Im Evangelischen Stiftungskindergarten in der Kitzinger Schreibersgasse habe es gleich zwei Gründe zum Feiern gegeben, wie die Einrichtung in einer Pressemeldung mitteilte. Die beiden Mitarbeiterinnen Liane Paal (40-jähriges Jubiläum) und Heidi Grötsch (30-jähriges Jubiläum) seien schon seit vielen Jahren dem Kindergarten treu. In einer kleinen Feierstunde hätten von Trägerseite Pfarrer Thilo Koch und Geschäftsführerin Petra Prokot gratuliert und ein Präsent überreicht. Astrid Glos sei in Vertretung des Kirchenvorstands gekommen und Bettina Krehbiel habe Glückwünsche in Vertretung für die Elternschaft überbracht.