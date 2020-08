Kitzingen vor 1 Stunde

Arbeitswelt: Drei Jubilare bei der Raiffeisenbank geehrt

Gleich drei Jubilare wurden für 40 Jahre Dienstzeit in der Raiffeisenbank Kitzinger Land eG geehrt. Der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hack würdigte in seiner Laudatio die Verdienste von Carmen Pfannes, Bernhard Thierauf und Ewald Pfannes, heißt es in einer Mitteilung der Bank.