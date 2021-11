Der Stand beim Ausbau des Schlossplatzes beschäftigte die Wiesentheider Gemeinderäte. Zur Sitzung war Ingenieurin Martina Wieland vom beauftragten Büro eingeladen, um zu erklären, wann und wie es dort nun weiter geht. Dazu wollten die Räte wissen, warum nur wenige Tage nach Beginn der Arbeiten Ende September dort schon wieder Feierabend war.

Der zentrale Platz zwischen Kirche, Rathaus und Schloss soll generell umgestaltet und damit aufgewertet werden. Darauf hatten sich die Gemeindevertreter bereits vor einigen Jahren verständigt. Schwierigkeiten seien nun aufgetreten, weil man auf die Schnelle nicht mehr genügend Pflastersteine bereitstellen konnte. Das Material aus Muschelkalk, das für Straße und Gehwege genommen wird, kommt aus drei verschiedenen Brüchen.

Bürgermeister Klaus Köhler erläuterte die Verzögerung. Gemeinde und Baufirmen mussten sechs Wochen auf ein Gutachten für die vorgeschriebene Prüfung der Pflastersteine warten. Erst als das Prüfzeugnis vorlag, konnte man den Auftrag zum Bestellen der Steine erteilen. In der Folge habe man entschieden, die Arbeiten für dieses Jahr abzubrechen. Das sei sinnvoller, als aufzugraben und dann nicht weiter zu arbeiten, erläuterte Ingenieurin Wieland. Also habe man entschieden, erst im neuen Jahr weiter zu machen.

Arbeiten sollen Ende 2022 fertig sein

Die Gemeinderäte hatten einige Fragen zu den Verzögerungen und sparten in der Sache nicht mit Kritik. Der Zeitplan sieht jetzt vor, dass ab Mitte Januar die Neumannstraße vom Rathaus an bis zum Säulesmarkt gesperrt wird. Dort will man mit der Sanierung der Kanal- und Wasserleitungen beginnen. Etwa Mitte Februar soll auch der Ausbau des Schlossplatzes weitergehen. Ab Mai werde die Baufirma dort mit Hochdruck die Pflasterarbeiten an der großen Fläche durchführen. Der Bauzeitplan sehe vor, dass die Arbeiten bis Ende 2022 abgeschlossen sein sollen, wie es im Vorfeld vereinbart gewesen sei.

Eine Musterfläche mit dem Pflaster, das künftig am Schlossplatz eingebaut werden soll, wurde in der Rehhäusergase hinter dem Rathaus ausgelegt. Dort, so die Planerin, könne man sehen, wie das Ganze später einmal aussehen solle.