Arbeiten am Oberen Mainkai gehen Anfang April weiter

Nachdem in den letzten Wochen etwas Ruhe am Oberen Mainkai eingekehrt ist, wird es demnächst wieder weitergehen, teilt die Stadt Kitzingen mit. Ab 6. April beginnen die Arbeiten für die Verkehrs- und Freianlagen mit der Verlegung einer neuen Gashoch- und Niederdruckleitung sowie Wasserleitung parallel der neuen Kaimauer. Ab Ende August geht es an die Abbrucharbeiten der bestehenden Verkehrsanlagen.