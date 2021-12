Volkach vor 52 Minuten

Arbeit für das Postamt in Himmelstadt

An der Mädchenrealschule Volkach ist es für die Schülerinnen der 5. Jahrgangsstufe schon fast zur Tradition geworden, dem Christkind oder dem Nikolaus einen Brief zu schreiben. Mit großer Motivation machten sich die Mädchen auch dieses Jahr daran, in ihrem Schreiben festzuhalten, was in den letzten Wochen alles passiert war und welche Überraschung sie gerne unter dem Weihnachtsbaum vorfinden würden. Anschließend wurden die Briefe noch liebevoll verziert, bevor die Schülerinnen sie stolz gemeinsam zum nächsten Briefkasten brachten.