Volkach aktualisiert vor 56 Minuten

Arbeit des Jahres 2021 war von der Pandemie bestimmt

Mit dem Friedensgebet für die Ukraine eröffnete Reinhard Zwicker als Vorsitzender des Leitungsteams die Generalversammlung für das Jahr 2021 im Katholischen Pfarrheim Volkach und begrüßte die erschienenen Mitglieder. Über die wenigen im Jahr 2021 stattgefundenen Treffen berichtete die stellvertretende Vorsitzende Karola Zwicker. Die Geselligkeit war bis auf einen Besuch im Biergarten in Krautheim merklich eingeschränkt. Gottesdienste, wie der Kolpinggedenktag und Andachten, bildeten den Schwerpunkt im Jahresprogramm. Den zahlreichen Mitgliedern wird der Besuch des Engelweges mit Erläuterungen und Gebeten durch Manuela Strohofer in Geiselwind in sehr guter Erinnerung bleiben. Am Allerseelentag besuchten viele Teilnehmer nach einer kurzen Meditation die Gräber der verstorbenen Kolpingmitglieder und gedachten ihrer durch eine brennende Kerze.