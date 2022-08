Kitzingen vor 1 Stunde

Aqua-Sole macht Mitte September wieder auf

Das Aqua-Sole-Hallenbad und die Saunaanlage öffnen ihre Pforten wieder am Samstag, 17. September, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Um Energie zu sparen – wie von der Regierung gefordert – werden die Wassertemperaturen im Schwimmer- und im Lehrschwimmbecken um zwei Grad gesenkt, dasselbe gilt für die Raumtemperatur. Das Außenbecken im Aqua-Sole bleibt vorerst geschlossen, da ein Ersatzteil für die Abdeckung des Beckens zurzeit nicht lieferbar ist. Die Wiederinbetriebnahme des Außenbeckens ohne Nachtabdeckung ist in den kühler werdenden Nächten unter dem aktuellen Energieeinspargebot nicht vertretbar.