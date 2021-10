Kitzingen vor 1 Stunde

Apfelsaft und Tour de Müll

Apfelsaft aus Äpfeln von der benachbarten Streuobstwiese sind ein besonderer Genuss. Wenn diese dann auch noch selbst aufgelesen und zur Kelterhalle gebracht werden, schmeckt der Saft umso besser. Und so folgten rund 30 Kindergartenkinder mit ihren Eltern der Einladung des Elternbeirats des Kindergartens „Haus für Kinder – Arche Noah“ und kamen zur Apfelernte. Das waren rein rechnerisch fast die Hälfte der im Kindergarten betreuten Kinder. Im Sammeln hatten viele der Kinder bereits Übung, denn nur zwei Wochen vorher machten sich über 20 Kinder in Begleitung gemeinsam auf den Weg, um im Rahmen der „Tour de Müll“ die Kleinlangheimer Flur von Unrat zu befreien. Nun sammelten sie gemeinsam die Äpfel für den eigenen Saft und störten sich dabei auch nicht am nebeligen Wetter. Freundlich unterstützt wurde der Elternbeirat dabei von der Gemeinde Kleinlangheim, die ihre Apfelbäume zur kostenfreien Ernte zur Verfügung stellte. Und auch der Obst – und Gartenbauverein Kleinlangheim machte den Kindergartenkindern Geschenke. So waren sie zu einer kleinen Führung durch die Kelterhalle eingeladen und auch das Keltern war für sie kostenfrei. Am Ende war die Apfelernte ein voller Erfolg. 345 Liter Apfelsaft, von dem 305 Liter zugunsten des Kindergartens verkauft wurden und 40 Liter, die dem Kindergarten nun für den hauseigenen Kinderpunsch dienen, konnten abgefüllt werden.