Geschlossen hatte sich der Großlangheimer Marktgemeinderat in der Dezember-Ratssitzung dafür ausgesprochen, die Reduzierung der Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt auf der Kreis- und Staatsstraße für die Zeit des Autobahnausbaus auf 40 km/h zu beantragen. In der Sitzung am Dienstagabend im Kulturhaus gab Bürgermeister Peter Sterk bekannt, dass der Antrag abgelehnt wurde. Der Rat war sich einig, dass nichts unversucht gelassen werden sollte, um doch eine angemessenere Fahrweise zu erzielen, was nun vor allem mit einem Appell zur freiwilligen Reduzierung der Geschwindigkeit erreicht werden soll.

Die Großlangheimer hatten argumentiert, dass es aufgrund des vermehrten Verkehrsaufkommens teilweise für ältere Menschen und Kinder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr komme. Im Antwortschreiben des Landratsamtes wird darauf verwiesen, dass nicht genannt sei, welche gefährlichen Situationen auftreten. Dem vorhergehenden E-Mail-Verkehr sei entnommen worden, dass Verkehrsteilnehmer bei Stau auf der Autobahn häufig vom Navi über Großlangheim geleitet würden. Dazu stellte das Amt fest, dass Großlangheim vom Autobahnausbau und damit zusammenhängenden Umleitungsstrecken "derzeit nicht betroffen ist", zumal die Bedarfsumleitungsstrecke über die B 22 und die B 286 führe, "eine vermehrte Nutzung der Strecke über Hörblach – Großlangheim konnte bisher nicht beobachtet werden".

Beschränkungen nur, wenn spezielle Gefahrenlage besteht

Im amtlichen Schreiben wird auch darauf verwiesen, dass Beschränkungen für den fließenden Verkehr nur dann angeordnet werden, "wenn aufgrund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko übersteigt". Da Staats- und Kreisstraßen dafür vorgesehen seien, überörtlichen Verkehr aufzunehmen, rechtfertige eine Erhöhung der Verkehrsmenge ohne weitere örtliche Besonderheit keine Geschwindigkeitsreduzierung, "besondere gefahrenbegünstigende örtliche Verhältnisse liegen nicht vor", so das Schreiben weiter.

Das Amt ging davon aus, dass die Gefahr für ältere Menschen und Kinder bei den Straßenquerungen allgemein gilt und keine Geschwindigkeitsreduzierung rechtfertigt. Zum Schluss wurde noch darauf hingewiesen, dass es auch in den Gemeinden an der B 22 keine Reduzierung der Geschwindigkeit gebe.

Schilder mit "Freiwillig 40 km/h" sind möglich

Der Bürgermeister hatte nach Erhalt des Schreibens im Landratsamt angerufen und sich erkundigt, was überhaupt möglich sei, um langsameres Fahren zu erreichen. Er berichtete, dass Schilder mit der Aufschrift "freiwillig soundsoviele km/h" erlaubt seien. Björn Grebner konnte sich einen solchen Hinweis vorstellen, wozu der Bürgermeister noch eine Anfrage starten wird. Frank Schwitalla regte Schilder an, die ähnlich wie Verkehrsschilder aussehen könnten, was aber nach Aussage des Bürgermeisters nicht zulässig sei.

Nach weiterer Diskussion zu eventuellen Möglichkeiten, die Geschwindigkeit der Fahrzeuge herabzusetzen, war sich die Runde einig, dass Schilder mit der "Freiwilligen-Aufschrift" an den Ortseinfahrten aufgestellt werden sollen. Sieben Ratsmitglieder stimmten dabei für 40 km/h, vier für 30 km/h.